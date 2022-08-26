Бублик о US Open: «Не особо думаешь о «Большом шлеме», когда у тебя родился ребенок»

Александр Бублик рассказал, как рождение ребенка повлияло на его настрой перед US Open. В Монреале его жена родила сына, которого назвали Василием.

«Нам дали приблизительный промежуток, где-то три недели. Мы не знали, случится это в Монреале, Цинциннати или в начале US Open. Но она чувствовала, что я должен приехать (и Бублик снялся с Цинциннати – Sports.ru). Мы ждали где-то четыре-пять дней, пока ребенок не появится на свет.

Не особо думаешь о «Большом шлеме», когда у тебя родился ребенок. Пока мы привыкаем к новой главе в нашей жизни.

Это не так тяжело, как говорят некоторые люди. Это гораздо веселее, даже несмотря на то, что он не говорит и постоянно спит. Дома становится уютнее и приятнее, даже если он плачет. Это невероятно».

В первом круге US Open представитель Казахстана сыграет с Юго Гастоном.

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