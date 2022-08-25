Чорич о том, сомневался ли, что сможет вернуться на топ-уровень: «Разумеется. Я был не очень уверен в своем теннисе»

29-я ракетка мира рассказал о возвращении в тур, после которого выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

– Я вернулся в марте, но поначалу нужно было соблюдать осторожность: потренируешь раз, потом заболит плечо, еще потренируешься, потом нужно сделать двухдневный перерыв. Сначала не было стабильности, но чем больше восстанавливалось плечо, тем усерднее я тренировался и больше выкладывался. Работа за четыре месяца окупилась – думаю, в этот период я как никогда сосредоточился на прогрессе.

Когда ты в топ-10, в топ-20 или топ-30, можно немного сбавить обороты. Пара успешных турниров, где-то сетка попроще, и ты можешь удержать свою позицию. А когда опускаешься в конец топ-200, топ-250, нужно работать в три раза больше, чтобы вернуться. К счастью, я это понимал, поэтому так и делал.

В этом и есть ключ, и в Цинциннати все наконец сложилось.

– За последние несколько месяцев вы сомневались, что когда-нибудь вернетесь на прежний уровень?

– Да, разумеется. Я был не очень уверен в своем теннисе. Думаю, это хорошо, потому что заставляет усерднее работать и лучше концентрироваться. Я подавал 185 км/ч, не понимал, почему так происходит, а до этого подавал 200-205 км/ч. Я хорошо принимаю и играю с задней линии, но когда я как следует подаю – это одно из моих главных оружий. Я знал, что не могу так подавать, поэтому сомневался.

– Теперь, когда вы снова в топе, какой момент вы бы назвали самым сложным?

– Поражение от в первом круге «Челленджера» в Форли. Я только стал лучше играть, на прошел сильного грунтовика Табернера... Потом я легко проиграл Димитрову, но списал это на недостаток физподготовки. После Парижа я выкладывался, много работал те 7-10 дней, и в итоге сыграл катастрофически: упустил три матчбола, плохо подавал, ужасно чувствовал себя на корте. Тогда был самый тяжелый момент.

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