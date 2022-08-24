Пять игроков претендуют на первую строчку рейтинга по итогам US Open

Пять теннисистов могут возглавить рейтинг ATP по итогам US Open: это нынешний №1 Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Медведев, Циципас, Алькарас и Рууд могут стать №1 по итогам турнира только в случае выхода в финал. Если никто из них не доберется до решающего матча, то первой ракеткой мира будет Надаль.

Надаль и Медведев гарантируют себе первую строчку, если возьмут титул.

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Кто будет №1 в мире после US Open? Есть 5 претендентов во главе с Надалем, а Медведеву нужен минимум финал

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