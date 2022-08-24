Пять игроков претендуют на первую строчку рейтинга по итогам US Open

Теги Рафаэль Надаль Уимблдон ATP Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Пять теннисистов могут возглавить рейтинг ATP по итогам US Open: это нынешний №1 Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Медведев, Циципас, Алькарас и Рууд могут стать №1 по итогам турнира только в случае выхода в финал. Если никто из них не доберется до решающего матча, то первой ракеткой мира будет Надаль.

Надаль и Медведев гарантируют себе первую строчку, если возьмут титул.

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