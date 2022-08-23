На Кириоса подала в суд зрительница «Уимблдона», про которую он сказал, что она «будто выпила 700 бокалов»

На 26-ю ракетку мира Ника Кириоса подали иск о защите чести и достоинства.

В финале австралиец жаловался судье на вышке Рено Лихтенштейну, что ему мешает разговорами зрительница на трибунах: «Почему она еще здесь? Она пьяная в задницу, говорит со мной по ходу гейма».

Судья сказал, что не знает, какая именно зрительница мешает Кириосу. Тот ответил: «А я прекрасно знаю. Эта в платье… Выглядит, будто выпила 700 бокалов».

Иск подала эта зрительница, которую зовут Анна Палюс.

«Во время финала Ник Кириос высказал необдуманное и совершенно необоснованное обвинение в мой адрес. Мало того, что это причинило мне существенный вред в тот день, поскольку меня временно удалили со стадиона, так еще и ложное обвинение увидели миллионы людей по всему миру, что нанесло мне и моей семье значительный ущерб и моральный вред», – говорится в заявлении.

Она сказала, что подала в суд, «чтобы добиться справедливости и предотвратить повторение обвинений». Компенсацию она пообещала передать на благотворительность.

«Я надеюсь, что Кириос задумается о том вреде, который причинил мне и моей семье, и предложит оперативное решение этого вопроса. Однако, если он не захочет этого сделать, я намерена добиться справедливости в суде».

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