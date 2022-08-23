Макинрой о том, что Джоковича не пускают в США: «Мы живем в условиях пандемии уже два с половиной года. Глупо, что ему не дают играть»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, что не сможет сыграть на . Серб не привит от коронавируса, поэтому его не пускают в США.

– Глупо, что ему не дают играть. Это смешно. Будь я на его месте, я бы привился, но нужно уважать его точку зрения.

Мы живем в условиях пандемии уже два с половиной года, и смешно, что ему не разрешают участвовать.

– Новак упускает шанс на звание лучшего игрока всех времен?

– Посмотрим. Понятно, что отсутствие Джоковича на руку Надалю. Он одержал невероятную победу на Australian Open, а фаворитом там был серб, ведь он выигрывал турнир девять раз.

Джокович моложе, и кажется, тело его не подводит, у него нет травм. Он может взять 25 «Шлемов», но, помимо теннисного аспекта, есть еще и психологический.

Нелегко тренироваться, не зная, когда и где сможешь сыграть. Ему понадобилось четыре месяца, чтобы прийти в себя после всего, что случилось в январе в Австралии.

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