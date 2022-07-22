Макинрой о том, что Джоковича не пустят в США: «Мы должны что-то придумать, чтобы Новак попал на US Open. Как его там может не быть?»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, что не сможет сыграть на . Серб не привит от коронавируса, поэтому его не пустят в США.

«Мы должны что-то придумать, чтобы Новак попал на US Open. Как его там может не быть? Он только что выиграл , он великий чемпион и должен играть на US Open.

Я не согласен с его решением не прививаться, но я его уважаю. Он один из самых здоровых людей в мире, внимательно следит за всем, что попадает в его организм.

И мы говорим, что из-за его выбора он не сможет сыграть на US Open? Да ладно. Его по той же причине и так уже депортировали из Австралии, и теперь все снова начинается.

Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь придумает. То, что Новак пропустит US Open, – просто безумие».

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