В Кливленде прошел седьмой по продолжительности матч уровня WTA

71-я ракетка мира победила №46 в первом круге в Кливленде (7:5, 4:6, 6:3).

Встреча длилась 3 часа 54 минуты и стала седьмым по продолжительности матчем уровня .

Также Соррибес-Тормо участвовала в десятом по продолжительности матче: в 2021-м в Риме за 3 часа 51 минуту обыграла (7:6, 6:7, 7:5).

Самый продолжительный матч прошел в 1984-м в Ричмонде: Вики Нельсон-Данбар за 6 часов 31 минуту обыграла Джин Хепнер (6:4, 7:6).

Топ-10 матчей полностью здесь.

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