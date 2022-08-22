У Чорича равный или положительный баланс в личке с восемью игроками топ-10

Борна Чорич обыграл Стефаноса Циципаса в финале «Мастерса» в Цинциннати. У него равный либо положительный баланс личных встреч с восемью игроками топ-10:
- 4:2 против Даниила Медведева;
- 3:3 против Александра Зверева;
- 3:2 против Рафаэля Надаля;
- 2:1 против Стефаноса Циципаса;
- 2:1 против Феликса Оже-Альяссима;
- 1:1 против Хуберта Хуркача;
- 1:0 против Каспера Рууда;
- 2:1 против Кэмерона Норри.
Хорват никогда не обыгрывал Новака Джоковича (0:4) и ни разу не встречался с Карлосом Алькарасом.
Борна Чорич выдал рекорд после операции: со 152-й строчки рейтинга прошел 3 игроков топ-10 и взял «Мастерс» в Цинциннати
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