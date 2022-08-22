У Чорича равный или положительный баланс в личке с восемью игроками топ-10

Борна Чорич обыграл Стефаноса Циципаса в финале «Мастерса» в Цинциннати. У него равный либо положительный баланс личных встреч с восемью игроками топ-10:

Хорват никогда не обыгрывал Новака Джоковича (0:4) и ни разу не встречался с Карлосом Алькарасом.

Борна Чорич выдал рекорд после операции: со 152-й строчки рейтинга прошел 3 игроков топ-10 и взял «Мастерс» в Цинциннати

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе