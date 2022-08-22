Чорич о победе в Цинциннати: «Знал, что способен на хороший теннис. Но не представлял, что могу играть на таком уровне»

прокомментировал победу на «Мастерсе» в Цинциннати. По ходу недели он прошел трех игроков топ-10, а в финале победил – 7:6, 6:2. Хорват стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории.

«У меня нет слов. Это невероятное чувство. Я думал, что могу хорошо играть. Много тренировался и знал, что способен на хороший теннис. Но я не представлял, что могу играть на таком уровне.

Я всегда верю в себя, но на прошлой неделе я играл плохо. И я не думал, что выиграю этот турнир. Но я верил, что могу выиграть следующий матч. И делал это пять дней подряд (улыбается)».

Чорич рассказал, за счет чего изменил ход финала. В первом сете он уступал 1:4.

«Я понял, что мне нужно играть агрессивнее. Перед началом матча я настраивался на то, что он будет ошибаться. Но он невероятный игрок и не будет мазать с обычных ударов.

Так что я сказал себе, что терять нечего и если я продолжу так играть, то все равно проиграю. Потому что он играл очень-очень хорошо, постоянно на меня давил, встречал мяч очень рано.

И в начале я не очень хорошо подавал. А при счете 1:4 решил, что нужно играть агрессивнее. Необязательно стараться забить навылет, но бить сильнее, бить глубже, чтобы ему было тяжелее атаковать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе