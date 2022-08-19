Киз о матче с Рыбакиной: «Я не удивилась, что она выиграла «Уимблдон»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос Мэдисон Киз Western & Southern Open Елена Рыбакина Теннис

24-я ракетка мира Мэдисон Киз поделилась ожиданиями от четвертьфинала в Цинциннати против Елены Рыбакиной. Единственную личную встречу в этом году на «Ролан Гаррос» выиграла американка (3:6, 6:1, 7:6).

«Я не удивилась, что она выиграла «Уимблдон. Наш матч на «Ролан Гаррос» был на высочайшем уровне. До тай-брейка – там была пара розыгрышей, когда она немного сбавила. Я не удивилась, что она добилась успеха на быстрых солнечных травяных кортах.

Конечно, будет сложный матч. Ей, как и мне, нравятся быстрые корты. Безусловно, победив и получив такую возможность, она стала увереннее в себе.

Будет трудно. Я не видела ее матчи здесь и совру, если скажу, что планирую смотреть. Я попрошу тренера посмотреть и рассказать, какой план».

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