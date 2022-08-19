Квитова о том, что извинялась перед Жабер после победы: «Она расстраивалась, что я попадаю в линии. Но это же часть корта, что я могу поделать?»

Теги WTA Петра Квитова Western & Southern Open Онс Жабер Теннис

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Петра Квитова объяснила, почему после матча в Цинциннати извинялась перед Онс Жабер. Чешка выиграла со счетом 6:1, 4:6, 6:0 и вышла в четвертьфинал.

«Онс была недовольна, что я попадаю в линии. Я видела, что ей хотелось проверить, уточнить.

Я просто делала свое дело. Одни удары проходят, другие – нет. Что я могу сказать? Вот так.

Ее расстраивали брейк-пойнты и что я попадаю в линии. Но, с другой стороны, это же часть корта, что я могу поделать?

Но она тоже несколько раз потрясающе попадала в линию и красиво обводила. Так бывает. Но да, я даже извинилась перед Онс у сетки».

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