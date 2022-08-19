Киз о победе над Швентек: «Когда взяла два гейма, подумала: «Уже лучше, чем в прошлый раз»

24-я ракетка мира ответила, с каким настроем выходила на матч против №1 в Цинциннати.

Американка победила со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал. Две предыдущие личные встречи выиграла Швентек, причем в этом году в Индиан-Уэллс Киз взяла у нее всего один гейм.

«Скажу предельно честно. Когда взяла два гейма, подумала: «Уже лучше, чем в прошлый раз. Порядок». (Улыбается.)

Благодаря этому я расслабилась. Еще мы впервые играли на более быстром корте, так что мне с самого начала было комфортнее в таких условиях. Мне кажется, я довольно быстро освоилась.

Я была уверена в себе: я уже добивалась здесь успеха, побеждала сильных игроков, мне нравятся эти корты. Выложусь, а там посмотрим. И по ходу матча я обрела еще большую уверенность».

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