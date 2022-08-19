Алькарас – самый молодой четвертьфиналист Цинциннати с 2006-го

19-летний Карлос Алькарас обыграл Марина Чилича в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (7:6, 6:1). Испанец стал самым молодым четвертьфиналистом этого турнира с 2006 года, когда до этой стадии добрался Энди Маррей.
В целом Алькарас четвертый раз в сезоне и карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Он никогда не проигрывал на этом этапе. Теперь испанец встретится с Кэмероном Норри.
Победа над Чиличем стала для Алькараса 44-й в этом сезоне. По этому показателю он делит первое место в туре со Стефаносом Циципасом.
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