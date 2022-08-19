Алькарас – самый молодой четвертьфиналист Цинциннати с 2006-го

Теги Энди Маррей ATP Марин Чилич Western & Southern Open Стефанос Циципас Кэмерон Норри Карлос Алькарас Теннис

19-летний Карлос Алькарас обыграл Марина Чилича в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (7:6, 6:1). Испанец стал самым молодым четвертьфиналистом этого турнира с 2006 года, когда до этой стадии добрался Энди Маррей.

В целом Алькарас четвертый раз в сезоне и карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Он никогда не проигрывал на этом этапе. Теперь испанец встретится с Кэмероном Норри.

Победа над Чиличем стала для Алькараса 44-й в этом сезоне. По этому показателю он делит первое место в туре со Стефаносом Циципасом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные