Жабер, отыграв 3 матчбола в Цинциннати: «Надеюсь, турнир плохо начался, но хорошо закончится»

Онс Жабер прокомментировала победу над Кэти Макнелли во втором круге в Цинциннати. Представительница Туниса отыграла три матчбола и победила 6:3, 4:6, 7:6.

«Честно говоря, сейчас я не показываю свой лучший теннис. Но хорошо выигрывать, играя не очень. Я рада, что справилась, много боролась и напиталась этой энергией в конце. Мне это было нужно.

Начало непростое, но я буду надеяться, что мой уровень поднимется к следующему матчу, потому что я играю с Квитовой. Просто бороться будет недостаточно.

Я плохо играла и на старте турнира в Мадриде (где потом выиграла титул – Sports.ru). Я не показывала свой лучший теннис, но боролась и сражалась с проблемами. Так что это случалось и раньше.

Надеюсь, турнир плохо начался, но хорошо закончится. Я просто буду наслаждаться каждым матчем и смотреть, что произойдет».

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