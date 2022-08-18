Маррей о судорогах в последних матчах: «Меня беспокоит то, что это происходит постоянно»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал проблемы с судорогами, с которыми сталкивался в последних матчах. Во втором круге в Цинциннати он проиграл Кэмерону Норри – 6:3, 3:6, 4:6.

«Не знаю, в чем причина. Наверное, все игроки по ходу карьеры сталкивались с судорогами – обычно в условиях, которые похожи на то, что здесь, в Ньюпорте, Вашингтоне.

Но меня беспокоит то, что это происходит постоянно. Да, я сталкивался с судорогами, но не на постоянной основе по ходу нескольких турниров. Это меня очень беспокоит. Мне нужно искать решение.

Никто точно не знает, почему происходят судороги. Причин может быть много – обезвоживание, питание, усталость, проблемы с физподготовкой, стресс. Так что, да, мне нужно понять, в чем дело».

Судороги в теннисе иногда пугают. Точно не ясно, что их вызывает, но бороться помогает рассол

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе