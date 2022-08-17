Халеп снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы бедра. Кудерметова восьмой раз в сезоне прошла круг на отказе соперницы

Теги Ролан Гаррос Симона Халеп Ана Богдан Айла Томлянович Вероника Кудерметова Наоми Осака Паула Бадоса Маркета Вондроушова Анна Блинкова Дальма Гальфи Теннис

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп снялась с турнира в Цинциннати. Причиной названа травма правого бедра.

Напомним, на прошлой неделе она взяла титул в Торонто и в понедельник вернулась в топ-10.

Сегодня румынка должна была сыграть во втором круге против Вероники Кудерметовой.

Это восьмой раз в нынешнем сезоне, когда Кудерметова прошла в следующий круг на отказе.

Халеп – четвертая соперница, снявшаяся до матча (Наоми Осака в Мельбурне, Маркета Вондроушова в Дубае, Ана Богдан в Стамбуле). Еще четыре снялись по ходу (Мари Бузкова в Индиан-Уэллс, Дальма Гальфи в Майами, Паула Бадоса на «Ролан Гаррос», Анна Блинкова в Хертогенбоше).

Кудерметова поборется в третьем круге с Бадосой или Айлой Томлянович.

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