Халеп снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы бедра. Кудерметова восьмой раз в сезоне прошла круг на отказе соперницы

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» снялась с турнира в Цинциннати. Причиной названа травма правого бедра.

Напомним, на прошлой неделе она взяла титул в Торонто и в понедельник вернулась в топ-10.

Сегодня румынка должна была сыграть во втором круге против .

Это восьмой раз в нынешнем сезоне, когда Кудерметова прошла в следующий круг на отказе.

Халеп – четвертая соперница, снявшаяся до матча ( в Мельбурне, в Дубае, в Стамбуле). Еще четыре снялись по ходу (Мари Бузкова в Индиан-Уэллс, в Майами, на , в Хертогенбоше).

Кудерметова поборется в третьем круге с Бадосой или .

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