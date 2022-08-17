Халеп снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы бедра. Кудерметова восьмой раз в сезоне прошла круг на отказе соперницы

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп снялась с турнира в Цинциннати. Причиной названа травма правого бедра.
Напомним, на прошлой неделе она взяла титул в Торонто и в понедельник вернулась в топ-10.
Сегодня румынка должна была сыграть во втором круге против Вероники Кудерметовой.
Это восьмой раз в нынешнем сезоне, когда Кудерметова прошла в следующий круг на отказе.
Халеп – четвертая соперница, снявшаяся до матча (Наоми Осака в Мельбурне, Маркета Вондроушова в Дубае, Ана Богдан в Стамбуле). Еще четыре снялись по ходу (Мари Бузкова в Индиан-Уэллс, Дальма Гальфи в Майами, Паула Бадоса на «Ролан Гаррос», Анна Блинкова в Хертогенбоше).
Кудерметова поборется в третьем круге с Бадосой или Айлой Томлянович.
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