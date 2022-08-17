Плишкова о том, что играла с 42-летней Винус: «Конечно, я думала о ее возрасте. Не хотелось проигрывать – это было бы неприятно»

Бывшая первая ракетка мира прокомментировала победу над 42-летней в первом круге в Цинциннати (7:5, 6:1). Она ответила, думала ли во время матча о возрасте соперницы.

«Да, конечно. Нужно отдать ей должное, что она продолжает выступать, но не хотелось проигрывать – это было бы неприятно. Конечно, я играю и с девушками, которые моложе на 10 лет или даже больше, но мне кажется, есть разница, тебе 30 или 40.

Я понимала, что физически должна выиграть этот матч. Но на самом деле чуть не отдала первый сет, потому что она очень хорошо играла. Но я подумала, что чем дольше – а матч длился почти два часа, – тем больше у меня шансов. Если проиграю, значит, что-то делаю не так (улыбается)».

Также она рассказала, сколько планирует выступать.

«Сложный вопрос. Когда мне было 20, я думала: ладно, поиграю до 30 и все. Мне 30, и я все еще здесь. Сейчас мне не хочется уходить.

Посмотрим, как будет в этом году и в следующем. Потом я приму решение. Конечно, нужно получать удовольствие. Вот почему играют Винус и Серена.

Но еще я хочу поддерживать определенный уровень. Например, если начну слишком много проигрывать и потеряю хороший уровень, возможно, людям это не понравится, но тогда я просто не хочу оставаться в туре.

Когда уже пробилась в топ, не хочется быть 300-й, 400-й, просто играя небольшие турниры. Я не представляю себя в такой ситуации, но очень люблю этот спорт. Так что будет сложно попрощаться. Да, пока я об этом не думаю. Посмотрим».

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