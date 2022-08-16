Синнер о 3-часовом матче в день 21-летия: «Нет ничего лучше, чем в день рождения заниматься любимым делом»

12-я ракетка мира прокомментировал то, что в день рождения 3 часа 15 минут играл с – 6:7, 6:4, 7:6 в первом круге в Цинциннати. Сегодня ему исполнился 21 год.

«Я люблю играть в теннис, и нет ничего лучше, чем в день рождения заниматься любимым делом. И сегодня все хорошо кончилось, так что я рад.

В начале матча я не очень хорошо играл и чувствовал мяч. Но я старался добавить агрессии – это требовалось, потому что Танаси постоянно атакует.

Я извлеку из этого матча положительные моменты. И надеюсь, что в следующем сыграю на более высоком уровне».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе