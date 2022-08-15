Алькарас о раннем вылете с «Мастерса» в Монреале: «Я не справился с давлением, оказавшись одним из фаворитов и поднявшись на такое место в рейтинге»

19-летний рассказал о настрое перед «Мастерсом» в Цинциннати.

«Сейчас для меня каждый матч – это вызов оставаться на прежнем уровне. Я четвертый в мире, один из фаворитов этого турнира, поэтому мне немного сложно справляться с давлением. Но я тренируюсь с максимальной отдачей, чтобы прибавить и постараться показать ту же игру, что во время грунтового сезона и в Майами. Для меня вызов показать тот же уровень».

Также он высказался о поражении от во втором круге в Монреале.

«Я осознал все, что произошло в Монреале. Я не справился с давлением, оказавшись одним из фаворитов и поднявшись на такое место в рейтинге. Я приехал сюда потренироваться и теперь показать, на каком я уровне. Я такой игрок, что стараюсь использовать это давление себе на пользу. Я знаю, что играю против лучших теннисистов мира, поэтому буду выкладываться по максимуму».

Испанец прокомментировал мнение, что соперники стараются показать в матчах с ним более высокий уровень.

«Я расцениваю это как комплимент. Думаю, все соперники стремятся быть лучше, когда играют против меня. Если они не будут играть агрессивно, не покажут высокий уровень, то им придется трудно, так что восприму это как комплимент»

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