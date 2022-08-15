Анисимова в матче с Касаткиной одержала 4-ю победу над топ-10 в сезоне – больше, чем до этого за всю карьеру

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Американка Аманда Анисимова прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в первом круге в Цинциннати – 6:4, 6:4.

20-летняя Анисимова одержала девятую победу над соперницей из топ-20 в этом сезоне (больше, чем до этого за всю карьеру), а теннисистку топ-10 обыграла четвертый раз в сезоне и седьмой – в карьере.

Касаткина, в свою очередь, проиграла оба матча после того, как взяла титул в Сан-Хосе и вернулась в топ-10.

«Она потрясающая теннисистка, так что я очень довольна победой в двух сетах. Я должна была играть агрессивно и оставаться сосредоточенной, иначе мне было бы очень тяжело.

Если честно, я очень устала. Но я рада, что даже в тяжелые дни могу показывать хороший теннис. Очень довольна, что прошла дальше», – сказала Анисимова в интервью на корте.

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