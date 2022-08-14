Сэвилл о том, что не попала в сетку Цинциннати, потому что Андрееску снялась слишком поздно: «Я даже не злюсь»

Дарья Сэвилл прокомментировала то, что не попала в сетку в Цинциннати, потому что Бьянка Андрееску снялась с турнира после жеребьевки.

«🤤Я даже не злюсь. Но это постоянно происходит🥲», – написала австралийка.

Также она ответила, что было бы, если бы Андрееску снялась два дня назад.

«Если кто-то из основной сетки отказывается от участия до начала квалификации, то в основу попадают игроки из альтернативного списка. Матчи начались накануне в 10, поэтому сняться можно было до начала. И я была первой запасной🥲».

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