Вероника Кудерметова: «Думаю, топ-20 для меня не предел, хочу продвигаться выше. Могу и заслуживаю быть в топ-5»

18-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала о своих рейтинговых целях.

«Думаю, топ-20 для меня не предел, хочу продвигаться выше, и это – одна из ступеней. Верю ли сейчас в попадание в топ-5 и победы на турнирах «Большого шлема»? Да, уверенности прибавляется. Понимаю, что могу – и заслуживаю этого своей работой».

Также она подчеркнула, что ставит в приоритет одиночный, а не парный разряд.

«У меня никогда не было задачи высоко продвигаться в паре, на парном рейтинге не зацикливаюсь, хочу играть одиночку и продвигаться там. Пара же лишь вспомогательный момент: и как тренировка, и финансово. Конечно, было бы хорошо стать там первой в мире, но это не самоцель», – цитирует Кудерметову «Спорт-Экспресс».

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