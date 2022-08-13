Пегула о завершении карьеры Серены: «Я играла с ней в финале – мало кто может такое сказать. И она тогда выиграла первый титул, став мамой»

Джессика Пегула вспомнила финал в Окленде против Серены Уильямс в 2020 году.

«Да, тот финал был действительно крутым. Я играла с ней в финале – мало кто может такое сказать. Тогда она, как и сейчас, пыталась вернуться в тур, ей были нужны матчи. И она тогда выиграла первый титул в статусе мамы. Так что я знаю, что это был действительно особенный момент, который она разделила с дочкой.

С тех пор мы встречались только раз, и то не в матче, а на тренировке. Знаете, я просто чувствую ее присутствие и внутреннюю энергию. Это определенно чувствуется на другой половине корта. И это то, что отличает ее от других игроков.

Но это был крутой опыт. Думаю, все были в восторге от того, что она сделала. И, наверное, немного грустно видеть, что это подходит к концу. Мне больше нечего сказать. Думаю, все, что она сделала, говорит само за себя».

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