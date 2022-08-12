Рууд вернется в топ-5. Он нанес Оже-Альяссиму самое разгромное поражение на уровне ATP

Седьмая ракетка мира обыграл в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (6:1, 6:2). Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу Рууда.

Для канадца это самое разгромное поражение с 2018 года, когда он стоял за пределами топ-150 и выступал в основном на «Челленджерах». Также это его самое разгромное поражение на уровне .

Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» третий раз в сезоне и шестой раз в карьере (на харде – второй).

С понедельника норвежец вернется в топ-5: сохранит шестое место, а опустится с пятого на седьмое.

Теперь он сыграет с .

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