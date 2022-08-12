Дрейпер после дебютного выхода в четвертьфинал «Мастерса»: «Сейчас главное просто хорошо выспаться»

82-я ракетка мира высказался о травме, которую получил в их матче в Монреале. Француз снялся при счете 6:2, 0:2 в пользу соперника.

«Я знаю, что такое повредить голеностоп. В прошлом году получил такую травму и восстановился. Надеюсь, Гаэль в порядке. Я желаю ему всего наилучшего в оставшейся части сезона. Приятно выйти в четвертьфинал, но не так я хотел это сделать».

Также британец высказался о своем прорыве в этом году. Перед началом сезона у него было две победы уровня тура, сейчас он третий раз вышел в четвертьфинал , в том числе впервые на «Мастерсе».

«Иногда наступает твоя неделя в туре. Если упорно тренироваться каждый день и посвящать себя работе, то, наверное, такое случается. Я очень рад быть в четвертьфинале, это много значит.

Сейчас главное просто хорошо выспаться. Прошлый мой матч закончился очень поздно. Сегодня мы с тренером обсудили, что будет тяжело выйти на корт и быть во всеоружии. Но мне кажется, что я хорошо справился с этой задачей и надеюсь, что смогу оказать давление [на следующего соперника]».

Теперь он поборется с Пабло Каррено-Бустой.

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