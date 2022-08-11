Кори Гауфф: «Иногда хочется побыть злодеем. Иногда хочется выиграть, чтобы люди бесились»

18-летняя рассказала, как относится к ситуациям, когда трибуны болеют против нее.

«Меня не волнует, насколько большой корт. Но я всегда надеюсь, что будет группа людей, которые вовлечены в матч. Это много для меня значит.

Даже если они болеют против меня. Например, вчера болельщики перекрикивались – то мое имя, то Елены [Рыбакиной]. Мне нравится такая атмосфера.

И иногда хочется побыть злодеем (смеется). Иногда хочется выиграть, чтобы люди бесились (смеется). Не игрок, а болельщики.

В такие моменты чувствуешь, будто ты в кино. Не знаю. Куда-то меня понесло (смеется)».

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