Кори Гауфф: «Серена – величайшая. И это неоспоримо. Это не мнение, это факт»

18-летняя прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс.

«Я выросла на ее матчах. Из-за нее я играю в теннис.

Теннис – в основном белый спорт, и мне помогало то, что я видела, как доминирует человек, похожий на меня. Из-за этого я верила, что и сама смогу доминировать.

Серена – величайшая. И это неоспоримо. Я так считаю. Но вообще это не мнение, это факт. Для меня Серена величайшая. Величайшая из величайших. Второй Серены уже не будет.

Она величайшая благодаря своему характеру и всему, что она сделала для борьбы за равенство, за то, чтобы молодые игроки вроде меня продолжали вести всех за собой так, как делала она. Это и есть Серена. Не думаю, что кто-то сможет добиться того, чего она добилась, преодолеть все те трудности».

Величайшая Серена Уильямс уходит из тенниса. Вот ее эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка

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