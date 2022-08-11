Рууд получил предупреждение за то, что во время туалетного перерыва не сходил в туалет

Каспер Рууд в матче с Роберто Баутиста-Агутом в Монреале получил предупреждение за неспортивное поведение, потому что во время туалетного перерыва не сходил в туалет.
После первого сета Рууд взял перерыв, который длился 10 минут. Во время перерыва он только переоделся. Когда норвежец вернулся, судья Фергюс Мерфи вынес ему предупреждение.
Судья: Ты должен и в туалет сходить. Такие правила.
КР: А если мне нужно поменять нижнее белье, что мне делать? На корте переодеваться?
Судья: Нет-нет, но это называется «туалетный перерыв». Если ты говоришь, что идешь в туалет, то ты можешь переодеться, но обязан и в туалет сходить.
КР: Я не говорил, что я иду в туалет, я сказал, что иду переодеться.
Судья: Я понимаю, но это называется «туалетный перерыв». И если ты не идешь в туалет, я должен вынести предупреждение.
КР: И за это предупреждение мне еще будет штраф 3000 долларов?
Судья: Я понятия не имею.
По новым правилам, на туалетный перерыв дается пять минут: три на поход в уборную и еще две дополнительно, если игрок переодевается. Время дороги до раздевалки в учет не идет.
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