Впервые с 1999-го три лидера посева на «Мастерсе» проиграли в первом же матче

Первые три сеяных «Мастерса» в Монреале проиграл в своем первом матче на турнире. (1) уступил , (2) – , а (3) – .

Последний раз топ-3 посева на «Мастерсе» вылетали после первого матча в 1999 году в Индиан-Уэллс. Тогда ими были , и .

В целом к третьему кругу в Монреале осталось три игрока топ-10: (7), (9) и (10).

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