Впервые с 1999-го три лидера посева на «Мастерсе» проиграли в первом же матче

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Первые три сеяных «Мастерса» в Монреале проиграл в своем первом матче на турнире. Даниил Медведев (1) уступил Нику Кириосу, Карлос Алькарас (2) – Томми Полу, а Стефанос Циципас (3) – Джеку Дрэйперу.

Последний раз топ-3 посева на «Мастерсе» вылетали после первого матча в 1999 году в Индиан-Уэллс. Тогда ими были Пит Сампрас, Евгений Кафельников и Алекс Корретха.

В целом к третьему кругу в Монреале осталось три игрока топ-10: Каспер Рууд (7), Феликс Оже-Альяссим (9) и Хуберт Хуркач (10).

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