Швентек о том, что Серена скоро завершит карьеру: «Очень грустно, что я против нее не сыграла. Возможно, у меня будет шанс»

Первая ракетка мира поделилась мнением о карьере , объявившей о скором уходе из спорта.

«Мне кажется, я могла бы полчаса об этом говорить. Она просто легенда.

С одной стороны, мне очень грустно, что я против нее не сыграла. Возможно, у меня будет шанс.

Она выигрывала все в туре. Но я могла бы проиграть ей в четвертьфинале [в Торонто], так что смирилась.

Но если посмотреть на ее наследие, в целом на статистику и все ее достижения, в том числе и за пределами корта, она просто суперзвезда. Она одновременно занималась бизнесом и теннисом, стала мамой, хорошо играла и после этого вышла в четыре финала «Больших шлемов». Потрясающе.

Думаю, никто это не повторит. Я была бы счастлива поверить, что, возможно, у меня получится. Но это Серена, и она столько выиграла, что просто удивительно. И да, я просто надеюсь, что мы сыграем».

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