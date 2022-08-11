Швентек о том, что Серена скоро завершит карьеру: «Очень грустно, что я против нее не сыграла. Возможно, у меня будет шанс»

Первая ракетка мира Ига Швентек поделилась мнением о карьере Серены Уильямс, объявившей о скором уходе из спорта.
«Мне кажется, я могла бы полчаса об этом говорить. Она просто легенда.
С одной стороны, мне очень грустно, что я против нее не сыграла. Возможно, у меня будет шанс.
Она выигрывала все в туре. Но я могла бы проиграть ей в четвертьфинале [в Торонто], так что смирилась.
Но если посмотреть на ее наследие, в целом на статистику и все ее достижения, в том числе и за пределами корта, она просто суперзвезда. Она одновременно занималась бизнесом и теннисом, стала мамой, хорошо играла и после этого вышла в четыре финала «Больших шлемов». Потрясающе.
Думаю, никто это не повторит. Я была бы счастлива поверить, что, возможно, у меня получится. Но это Серена, и она столько выиграла, что просто удивительно. И да, я просто надеюсь, что мы сыграем».
Величайшая Серена Уильямс уходит из тенниса. Вот ее эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка