Ник Кириос: «Без очков за «Уимблдон» мой рейтинг не гарантирует посев на US Open. Нужно использовать турниры в Монреале и Цинциннати»

37-я ракетка мира Ник Кириос рассказал о настрое перед .

«Я просто должен и дальше делать правильные вещи. Я не буду играть на неделе перед US Open. Обязательно использую ее, чтобы отдохнуть, восстановиться, перестроиться, перезагрузиться.

В прошлом году я хотел сыграл в Уинстон-Сейлеме, заявился и снялся. Но в этом году я пропущу эту неделю, чтобы быть свежим. Поеду в Нью-Йорк, потренируюсь.

Но в эти две недели я выложусь по полной. Тем более я уже говорил, что без очков за мой рейтинг все равно не гарантирует посев на всех турнирах. Мне нужно использовать эти две недели, они очень важные. Я уже добивался успеха в Цинциннати, дошел до финала. Я уверен в своих силах.

Но ничего не гарантировано. Например, нет никаких гарантий, что даже если я приеду на US Open свежим, то покажу хороший результат. В жизни вообще ничего не гарантировано.

Я могу приехать на US Open свежим, а в соперник в день матча окажется просто слишком силен. Потом я буду жалеть, что не выложился в Монреале, Цинциннати.

Я не заглядываю вперед. Теперь я каждый день очень упорно работаю. Я даже не задумываюсь о будущем. По-моему, это лучший подход – просто жить день за днем, стараться быть чуть лучше каждый день.

Когда начнется US Open, тогда посмотрим. До него еще три недели. Столько всего может пойти не так. Например, я могу не дай бог подвернуть лодыжку, идя к машине. Не буду об этом думать. До турнира еще далеко».

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