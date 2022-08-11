Медведев станет первым c 2009-го лидером рейтинга, у которого меньше 7000 очков

Первая ракетка мира выбыл во втором круге «Мастерса» в Канаде и не защитил очки за прошлогодний титул.

15 августа он станет первым с 2009-го лидером рейтинга, у которого меньше 7000 очков. В тот год были введены нынешние категории турниров и изменена структура распределения очков (те, что разыгрывались на поздних стадиях крупных турниров, выросли почти вдвое, на ранних стадиях и небольших турнирах – не так существенно).

По итогам «Мастерса» у Медведева останется 6885 очков.

22 августа он может потерять первое место.

Ох, Медведев сразу проиграл в Монреале – не нашел ответ на подачу Кириоса и много ошибался. И может потерять №1 уже 22 августа

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