Надаль может обойти Медведева и стать первой ракеткой мира после «Мастерса» в Цинциннати

Теги Рафаэль Надаль рейтинги ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев 22 августа может потерять первую строчку рейтинга.

Россиянин не защитил 1000 очков на «Мастерсе» в Монреале – в первом же матче он проиграл Нику Кириосу.

В понедельник его преимущество над №2 Александром Зверевым будет составлять всего 125 очков, но Зверев его обойти не сможет, потому что он пропустит «Мастерс» в Цинциннати, где должен защищать титул и 1000 очков.

Зато лидером рейтинга может стать Рафаэль Надаль. Для этого он должен выиграть титул, а Медведев – проиграть раньше четвертьфинала.

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