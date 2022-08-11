Надаль может обойти Медведева и стать первой ракеткой мира после «Мастерса» в Цинциннати

22 августа может потерять первую строчку рейтинга.

Россиянин не защитил 1000 очков на «Мастерсе» в Монреале – в первом же матче он проиграл .

В понедельник его преимущество над №2 будет составлять всего 125 очков, но Зверев его обойти не сможет, потому что он пропустит «Мастерс» в Цинциннати, где должен защищать титул и 1000 очков.

Зато лидером рейтинга может стать . Для этого он должен выиграть титул, а Медведев – проиграть раньше четвертьфинала.

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