Надаль может обойти Медведева и стать первой ракеткой мира после «Мастерса» в Цинциннати

Даниил Медведев 22 августа может потерять первую строчку рейтинга.
Россиянин не защитил 1000 очков на «Мастерсе» в Монреале – в первом же матче он проиграл Нику Кириосу.
В понедельник его преимущество над №2 Александром Зверевым будет составлять всего 125 очков, но Зверев его обойти не сможет, потому что он пропустит «Мастерс» в Цинциннати, где должен защищать титул и 1000 очков.
Зато лидером рейтинга может стать Рафаэль Надаль. Для этого он должен выиграть титул, а Медведев – проиграть раньше четвертьфинала.
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