Швентек о результатах в первой половине сезона: «Надеюсь, это поможет мне свободнее играть, потому что мне уже не надо ничего доказывать»

Первая ракетка мира рассказала, что для нее значит 37-матчевая серия побед в первой половине сезона, по ходу которой она взяла шесть титулов.

«Я знаю, что многие выигрывали даже больше, но я горжусь тем, чего добилась в первой половине сезона. Надеюсь, это поможет мне свободнее играть во второй, потому что мне уже не надо ничего доказывать.

С другой стороны, это может добавить давления. Поэтому я стараюсь не думать о том, что было в прошлом, а готовиться к тому, что впереди.

Надеюсь, я буду сосредоточена не на том, чтобы только выигрывать, выигрывать, выигрывать. Потому что я еще хочу улучшать свой теннис.

После и у нас было время потренироваться. И я надеюсь, что смогу внедрить эти наработки в игру».

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