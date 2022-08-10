Монфис о перерыве из-за травмы: «Провел три чудесных месяца с женой. Элина почти заставила меня забыть про тур»

рассказал, как проводил время с во время перерыва из-за травмы стопы. Француз не играл три месяца и вчера в Монреале вернулся в тур, в трех сетах обыграв Педро Мартинеса.

В октябре у Монфиса и Свитолиной родится дочь.

«Всегда нужно стараться сделать плохую ситуацию хорошей. Я провел три чудесных месяца с женой.

Было непросто, потому что в Европе очень жарко, так что ей было тяжело. Но я был рядом, и мы отлично проводили время. Она почти заставила меня забыть про тур.

Иногда настоящая жизнь – это класс. Через пару лет у нас будут дети, и мне это понравилось. Очень понравилось. Я проводил время с женой, с Жо [Тсонга] и его детьми.

Возвращаться в тур бывает непросто, но я все еще люблю теннис и могу наслаждаться им еще пару лет. Но в этот раз мне впервые было нелегко уезжать из дома.

Скоро у меня будет новая жизнь. Мне не терпится увидеть свою дочку. Надеюсь, я буду классным папой. Уже столько всего хочется с ней сделать.

Ждать осталось всего несколько недель, так что папе нужно выиграть еще пару матчей и готовиться к ее рождению в октябре».

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