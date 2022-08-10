Кириос о матче с Медведевым: «Он машина»

Чемпион турнира в Вашингтоне Ник Кириос прокомментировал то, что сыграет с во втором круге в Монреале. В первом он обыграл – 6:4, 6:4.

«Физически я в порядке. Психологически очень устал. Последние пару дней я мало спал, но стараюсь оставить все это в прошлом. Раньше у меня не получилось показать хороший теннис в Монреале, так что я хотел выйти на корт и добиться матча с Медведевым.

Будет очень весело. Я хочу создать классные воспоминания в Монреале.

Медведев тоже играет сразу после титула, он первая ракетка мира. Хотя рейтинг особого значения не имеет – парень, с которым я сегодня играл, стоит выше меня. Но Медведев – машина».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе