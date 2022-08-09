Фернандес о возвращении после травмы: «Очень рада, что в конце матча прекрасно себя чувствовала»

13-я ракетка мира прокомментировала победу над Сторм Сандерс в первом круге турнира в Торонто (6:4, 6:7, 6:3). Канадка вернулась после стрессового перелома правой стопы и провела первый матч с .

«Конечно, это был сложный матч. В нем было все: отличные моменты, плохие, зрелищные моменты от нас обеих.

Я очень рада, что смогла сыграть перед домашней публикой. И еще что в конце матча прекрасно себя чувствовала. Это очень позитивный результат. Это лучшая победа, о которой я могу просить.

В Торонто я играю перед своей семьей, перед канадской публикой, перед всеми людьми, которые мне помогали, поддерживали меня на протяжении многих лет. Так что для меня это отличная возможность их поблагодарить, показать, что все годы, на протяжении которых трудилась не только я, но и они, принесли свои плоды, и надеюсь, так будет и дальше».

В Торонто Фернандес сыграет не только одиночку, но и пару вместе со своей младшей сестрой Бьянкой.

«Это настраивает меня на атакующую стиль: если я верну легкий мяч, то на той стороне нас могут атаковать две соперницы. Так что это поможет нам подготовиться к более сложным матчам.

Конечно, мы проведем лишние часы на ногах, но этого мы и хотим: понять, выдержит ли это мой организм. И пока все идет отлично, так что я рада, что рядом со мной отличная команда, которая наблюдает и поможет принимать решения».

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