Нишиока о финале в Вашингтоне против Кириоса: «Я все время ему проигрывал с тех пор, как нам исполнилось по 16»

Йошихито Нишиока прокомментировал победу над Андреем Рублевым в полуфинале в Вашингтоне. Японец победил 6:3, 6:4 и вышел в крупнейший финал в карьере.

«Сегодня перед началом матча я чувствовал себя очень уставшим и знал, что не могу сделать то же самое, что и в матчах с Эвансом и Хачановым. Я пытался добавить в агрессии, потому что знал, что Андрей будет играть агрессивно. Мне нужно было добавить этот компонент в свою игру.

Мне нравится играть в Вашингтоне, я был здесь много раз. Но если говорить про завтра, все также любят Ника. Надеюсь, болельщики продолжат за меня болеть, но вообще я постараюсь просто насладиться матчем. Это будет мой первый финал ATP 500, поэтому я должен сыграть как можно лучше. Я очень взволнован».

Также он поделился ожиданиями от финала против Ника Кириоса. Он проиграл ему все четыре матча на профессиональном уровне.

«Я все время ему проигрывал с тех пор, как нам исполнилось по 16. Играть против Ника действительно очень сложно. Ему не нужна скорость, чтобы мощно бить по мячу, у него сумасшедшая подача – из-за этого трудно брать геймы на его подаче. Важнее всего мне сконцентрироваться на своих подачах».

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