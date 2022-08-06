Кириос, который спас 5 матчболов в матче с Тиафу: «В конце концов, если проиграю, то проиграю. Пожму руку и скажу: «Ты был слишком хорош»

Австралиец Ник Кириос поделился эмоциями от победы над в четвертьфинале в Вашингтоне (6:7, 7:6, 6:2). На тай-брейке второго сета финалист «Уимблдона» отыграл пять матчболов и взял его со счетом 14-12.

«Вот и все, что я сделал, – постарался остаться в матче. В самом начале он заводил, вовлекал зрителей, возможно, слишком рано потратил часть энергии, а здесь тяжелые условия. Они правда на тебя давят, ты теряешь много жидкости, а в конце я начал подавать на другом уровне. Я понимал, что ноги еще свежие, а подача 130 миль в час в таких условиях очень помогает.

В конце концов, если проиграю, то проиграю. Я пожму руку этому человеку и скажу: «Ты был слишком хорош». Если честно, я думал, что проиграю».

Тиафу и Кириос оба играли второй матч за день, так их встречи третьего круга перенесли с четверга на пятницу из-за дождя.

«Если честно, было нелегко. Я играл [первый матч] рано утром, была неприятная жара, но я сыграл быстро и мощно. Я знал, что будет сумасшествие, поэтому просто рад, что все закончилось и можно немного отдохнуть. Наконец-то».

Теперь он поборется с Микаэлем Имером.

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