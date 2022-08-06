Бадоса перед матчем с Касаткиной: «Она проводит потрясающий сезон, побеждает лучших игроков мира»

Четвертая ракетка мира прокомментировала победу над в 1/4 финала в Сан-Хосе (7:6, 6:2).

«Нелегко начинать матч против такого агрессивного игрока с мощной подачей. Думаю, я неплохо адаптировалась в [конце] первого сета и провела идеальный тай-брейк, так что я очень рада».

Теперь испанка встретится с Дарьей Касаткиной. Счет в личных встречах 1:1, обе прошли в этом году. Бадоса выиграла на харде в Сиднее, Касаткина – на грунте в Риме.

«Она выигрывает много матчей, побеждает лучших игроков мира. Она проводит потрясающий сезон».

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