Соболенко допустила 20 двойных в четвертьфинале в Сан-Хосе, Касаткина – 13

Теги WTA Mubadala Silicon Valley Classic Дарья Касаткина Арина Соболенко Теннис

Шестая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе проиграла Дарье Касаткиной – 6:4, 5:7, 0:6.

По ходу матча белоруска допустила 20 двойных ошибок: семь в первом сете, девять – во втором и четыре – в третьем. В предыдущем круге на ее счету было 23 двойных, а всего в этом сезоне стало 277. У идущей второй по этому показателю Екатерины Александровой – 166.

Касаткина, в свою очередь, допустила 13 двойных (семь в первом сете и шесть – во втором).

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