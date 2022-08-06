Торонто (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Андрееску, Кудерметова может выйти на Швентек

Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Торонто, который пройдет на следующей неделе.
Вероника Кудерметова в первом круге сыграет с Шелби Роджерс – это будет повторение полуфинала в Сан-Хосе. Победительница выйдет на Игу Швентек (1).
В этой же четверти сетки Наоми Осака сыграет с Кайей Канепи, Виктория Азаренко – с Белиндой Бенчич, а Серена Уильямс – с квалифаером.
Дарья Касаткина (11) стартует матчем против чемпионки-2019 Бьянки Андрееску.
Прошлогодняя чемпионка Камила Джорджи начнет матчем против Эммы Радукану (9).
Полностью сетка здесь.
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