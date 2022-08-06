Торонто (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Андрееску, Кудерметова может выйти на Швентек

Стала известна сетка турнира 1000 в Торонто, который пройдет на следующей неделе.

в первом круге сыграет с – это будет повторение полуфинала в Сан-Хосе. Победительница выйдет на (1).

В этой же четверти сетки сыграет с Кайей Канепи, – с , а – с квалифаером.

(11) стартует матчем против чемпионки-2019 .

Прошлогодняя чемпионка Камила Джорджи начнет матчем против Эммы Радукану (9).

Полностью сетка здесь.

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