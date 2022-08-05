Касаткина четвертый раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10. Больше за год было только в 2018-м

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Первая ракетка России Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе обыграла шестую ракетку мира Арину Соболенко – 4:6, 7:5, 6:0.

Для Касаткиной это 17-я победа над теннисисткой топ-10 в карьере (при 34 поражениях). В этом сезоне она обыграла соперницу из десятки четвертый раз в 12 матчах.

Больше побед над топ-10 за сезон у нее было только в 2018-м, когда она выиграла у десятки семь матчей. В 2016-м Касаткина выиграла у топ-10 два матча, в 2017-м – три, а в 2021-м – еще один.

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