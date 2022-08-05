Отец Медведева: «Написал Даниилу, что он герой нашего рода. Близок к званию Герой России»

Отец Даниила Медведева прокомментировал то, что его сын – первая ракетка мира.

«Трудная задача: рассказать, что я испытываю, зная, что мой сын первый в мире. Хотите верьте, хотите нет, но я очень редко думаю об этом. Для меня главное, чтобы он был рад и счастлив.

Конечно, я горд его успехом. Он прославляет наш род и приносит счастье всем своим близким! Для меня он герой. Умный, добрый, упорный и трудолюбивый. Он так же, как и дочери Юля и Елена, наше счастье. Да благословит его Бог.

Я недавно написал ему следующие строки: «Даня, ты герой! Прежде всего для меня. Я это понимаю. Герой нашего рода. Близок к званию Герой России. Ступил на склон, ведущий к герою мирового тенниса. Но этот склон очень крутой, скользкий и опасный. Немного игроков на нем удержались. В основном все остаются в базовом лагере, настраиваются на этот путь на словах, да там так и остаются. Чтобы идти по этому склону, надо вырабатывать в себе инстинкт убийцы. Чем труднее и больнее тебе, тем приятнее. Полное безразличие к трудностям. Только спортивная злость и неустрашимость. И соперники должны это видеть. И понимать, что тебя не сломишь. А редкие поражения это ерунда. Просто учеба. И тогда ты пройдешь этот склон и посидишь на верхней полянке. Всегда помни о своих родных. В них твоя кровь. И воздаст Бог за труды твои и наши», – приводит слова Сергея Медведева «Матч ТВ».

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