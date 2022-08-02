204-ю ракетку мира Мартина временно отстранили за допинг

204-я ракетка мира сдал положительный допинг-тест. Лаборатория в Торонто подтвердила наличие в его пробе запрещенного вещества, сообщает .

сообщила Федерации тенниса Словакии о временном отстранении Мартина.

Как сообщает агентство, представляющее интересы игрока, он сдал положительный анализ 7 июня на «Челленджере» в Братиславе. В его пробе было обнаружено запрещенное вещество, относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM). Препарат используется в том числе при потере мышечной массы, остеопорозе, раке.

«С самого раннего возраста родители учили меня быть честным в спорте и в жизни. Я всегда так поступал, и родные и друзья знают меня как человека, осуждающего жульничество и непорядочность. Новость о положительном результате на турнире в Братиславе меня просто шокировала. Однако я категорически не приемлю сознательное употребление запрещенных веществ. Я принимаю только минимум пищевых добавок и ничего не менял последние 5 лет.

Я всегда считал, что только честный подход в тренировках и на корте должен определять победителя теннисного матча. Именно поэтому я решительно осуждаю любые запрещенные методы повышения спортивных результатов. Так что ситуация мне совершенно непонятна, особенно с учетом того, что на протяжении карьеры я сдавал десятки тестов и никогда не сомневался, что результат будет отрицательным», – сказал Мартин.

Отметим, что анализ от 17 мая, который Мартин сдал во время квалификации , был отрицательным.

Мартин – чемпион 12 «Челленджеров», он не выигрывал титулы на этом уровне с 2019 года.

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