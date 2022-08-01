Андрей Чесноков: «Для попадания в топ-20 Потаповой нужно еще очень много работать. Хотелось бы, чтобы она показала класс на больших турнирах»

Андрей Чесноков прокомментировал успехи Анастасии Потаповой на июльских турнирах. Россиянка дошла до полуфинала в Лозанне и Гамбурге и до финала в Праге.

«Потапова поймала уверенность. Ее тренирует Игорь Андреев. Думаю, очень важно иметь тренера, который даст уверенность. С хорошим тренером будет результат. Я смотрел матчи: там есть много нюансов на тему работы и улучшения игры. Андреев – экс-игрок ATP: очень долго играл в туре. Он может подсказать, чтобы Анастасия поняла.

У нее есть ошибки не только по технике. Именно позиционные вещи: когда-то нужно выйти к сетке. Выходы к сетке – это вообще не Потапова. Иногда необходимо это делать, чтобы как-то разнообразить свою игру. Она молодец, но это были достаточно маленькие турниры. То, что она там здорово сыграла – это для нее большой плюс.

Для попадания в топ-20 Потаповой нужно еще очень много работать. Мы все равно за нее все рады. Хотелось бы, чтобы она на больших турнирах показала класс. Она может в отдельных матчах обыграть хороших игроков. Однако хотелось бы, чтобы это было регулярно», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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