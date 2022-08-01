Андрей Чесноков: «Для попадания в топ-20 Потаповой нужно еще очень много работать. Хотелось бы, чтобы она показала класс на больших турнирах»

Теги Игорь Андреев WTA Андрей Чесноков Анастасия Потапова Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал успехи Анастасии Потаповой на июльских турнирах. Россиянка дошла до полуфинала в Лозанне и Гамбурге и до финала в Праге.

«Потапова поймала уверенность. Ее тренирует Игорь Андреев. Думаю, очень важно иметь тренера, который даст уверенность. С хорошим тренером будет результат. Я смотрел матчи: там есть много нюансов на тему работы и улучшения игры. Андреев – экс-игрок ATP: очень долго играл в туре. Он может подсказать, чтобы Анастасия поняла.

У нее есть ошибки не только по технике. Именно позиционные вещи: когда-то нужно выйти к сетке. Выходы к сетке – это вообще не Потапова. Иногда необходимо это делать, чтобы как-то разнообразить свою игру. Она молодец, но это были достаточно маленькие турниры. То, что она там здорово сыграла – это для нее большой плюс.

Для попадания в топ-20 Потаповой нужно еще очень много работать. Мы все равно за нее все рады. Хотелось бы, чтобы она на больших турнирах показала класс. Она может в отдельных матчах обыграть хороших игроков. Однако хотелось бы, чтобы это было регулярно», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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