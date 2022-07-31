Фоньини не сыграет в Лос-Кабос. Изменился возможный соперник Медведева по второму кругу

Теги ATP Фабио Фоньини Кентен Алис Abierto Mexicano Los Cabos Теннис

54-я ракетка мира Фабио Фоньини по личным причинам снялся с турнира в Лос-Кабос.

Чемпион-2018 был пятым сеяным. Отказ итальянца привел к перестановкам в основной сетке – место Фоньини занял Кантен Алис. Француз стал сеяным и теперь сыграет с Ричардасом Беранкисом. Также в основу попал лаки-лузер.

До перестановок в сетке Алис мог сыграть с Даниилом Медведевым во втором круге. Теперь они могут встретиться только в четвертьфинале.

Полностью обновленная сетка здесь.

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