Шелтон отрезал рукава по ходу матча с Изнером, но судья запретил ему играть в таком виде

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19-летний Бен Шелтон во втором круге турнира в Атланте уступил шестикратному чемпиону Джону Изнеру – 6:7, 6:4, 6:7.

В первом сете Шелтон закатывал правый рукав на футболке перед подачей, а после окончания партии отрезал оба рукава. Однако судья запретил ему играть в таком виде.

Точная причина неизвестна, но в разговоре с Шелтоном арбитр указывал на область подмышки – возможно, он посчитал, что она получилась слишком открытой.

В итоге американец надел обычную футболку.

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