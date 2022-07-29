Шелтон отрезал рукава по ходу матча с Изнером, но судья запретил ему играть в таком виде

19-летний Бен Шелтон во втором круге турнира в Атланте уступил шестикратному чемпиону – 6:7, 6:4, 6:7.

В первом сете Шелтон закатывал правый рукав на футболке перед подачей, а после окончания партии отрезал оба рукава. Однако судья запретил ему играть в таком виде.

Точная причина неизвестна, но в разговоре с Шелтоном арбитр указывал на область подмышки – возможно, он посчитал, что она получилась слишком открытой.

В итоге американец надел обычную футболку.

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