Ван Рейтховен о травме спины: «Завтра сделаю МРТ, чтобы проверить, есть ли какие-то надрывы в мышцах»

Чемпион Хертогенбоша Тим ван Рейтховен рассказал о травме спины. Представитель Нидерландов получил ее на прошлой неделе в Индианополисе – он не доиграл встречу второго круга против Бена Шелтона.

«Завтра сделаю МРТ, чтобы проверить, есть ли какие-то надрывы в мышцах спины. Я продолжаю тренироваться, но пока не подаю. Буду держать вас в курсе», – написал ван Рейтховен в сторис инстаграма.

Голландец уже снялся с квалификации соревнований в Лос-Кабос. Пока он заявлен на все турниры американской серии.

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