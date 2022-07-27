Кириос из-за травмы снялся с турнира в Атланте за несколько минут до матча: «Я не могу показать свой максимум, мне очень жаль»

Австралиец Ник Кириос снялся с турнира в Атланте за несколько минут до матча против Питера Гойовчика. Причиной стала травма левого колена.
Кириос вышел на корт, чтобы объяснить зрителям, что не сможет выступить.
«Я просто хочу сказать, что очень расстроен, что не смогу сегодня соревноваться. Однажды я уже побеждал на этом турнире и сейчас играю на очень высоком уровне, я лишь хотел выйти и устроить шоу для вас, ребята, продемонстрировать, на что способен. Я не могу показать свой максимум, мне очень жаль.
Буду надеяться, что получится продолжить выступление в паре с Танаси [Коккинакисом].
Надеюсь, вы не будете слишком строги ко мне. Я хотел выйти и увидеть вас вживую, чтобы сказать, что я люблю вас, ребята, и надеюсь, что в следующем году смогу сыграть в одиночке и выложиться по полной. Я это ценю».
В одиночке Кириоса заменил Адриан Маннарино, в итоге победивший Гойовчика.
В паре Кириос с Коккинакисом вышли во второй круг, где должны сыграть с Гонсало Эскобаром и Хантером Ризом.