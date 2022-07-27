Кириос из-за травмы снялся с турнира в Атланте за несколько минут до матча: «Я не могу показать свой максимум, мне очень жаль»

Австралиец Ник Кириос снялся с турнира в Атланте за несколько минут до матча против . Причиной стала травма левого колена.

Кириос вышел на корт, чтобы объяснить зрителям, что не сможет выступить.

«Я просто хочу сказать, что очень расстроен, что не смогу сегодня соревноваться. Однажды я уже побеждал на этом турнире и сейчас играю на очень высоком уровне, я лишь хотел выйти и устроить шоу для вас, ребята, продемонстрировать, на что способен. Я не могу показать свой максимум, мне очень жаль.

Буду надеяться, что получится продолжить выступление в паре с Танаси [Коккинакисом].

Надеюсь, вы не будете слишком строги ко мне. Я хотел выйти и увидеть вас вживую, чтобы сказать, что я люблю вас, ребята, и надеюсь, что в следующем году смогу сыграть в одиночке и выложиться по полной. Я это ценю».

В одиночке Кириоса заменил Адриан Маннарино, в итоге победивший Гойовчика.

В паре Кириос с Коккинакисом вышли во второй круг, где должны сыграть с Гонсало Эскобаром и Хантером Ризом.

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